Intégration de Facebook Workplace et Box

Les principales caractéristiques du nouvel environnement sont les suivantes: partage aisé des données stockées sur Box dans Workplace; affichage type directement dans Workplace des données stockées sur Box; meilleure collaboration avec les groupes Workplace.

Selon Aaron Levie, CEO et fondateur de Box, la façon dont les gens travaillent, est continuellement réinventée sur base des nouvelles technologies, qui rendent plus faciles que jamais les contacts avec les autres et le partage d'informations en temps réel.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de l'intégration avec Workplace, ce qui permettra à nos utilisateurs communs d'avoir accès directement dans Workplace à toutes leurs données sur Box et ce qui simplifiera leur mode de travail quotidien, ainsi que le partage d'informations", explique Aaron Levie.

Vous trouverez davantage de renseignements à propos de cette annonce sur le Box Blog. La nouvelle intégration est directement disponible pour les clients de Box.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.