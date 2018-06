'Instagram vaut à présent 100 milliards de dollars'

Des analystes de l'agence Bloomberg ont calculé la valeur actuelle d'Instagram, si elle était encore une entreprise indépendante: plus de 100 milliards de dollars. Une énorme différence donc par rapport au milliard de dollars déboursé par Mark Zuckerberg pour l'acquérir en 2012.

Plus tôt ce mois-ci, Instagram annonçait avoir passé le cap du milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Selon ses attentes, celui des deux milliards d'utilisateurs devrait être atteint dans cinq ans par l'appli en croissance rapide. De son côté, Facebook a déjà atteint cette étape, mais ne progresse pas - et de loin - aussi vite qu'Instagram.

La filiale devient donc toujours plus importante pour Facebook. L'année dernière, Instagram réalisait moins de 11 pour cent du chiffre d'affaires du groupe, lequel s'attend à ce que cette proportion grimpe cette année à 16 pour cent. Avec ses utilisateurs en moyenne plus jeunes, Instagram dispose aussi d'un groupe-cible plus intéressant et plus précieux que celui de Facebook.

Source: ANP