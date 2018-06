On ne sait pas si ce changement a été effectué par Google ou par Uber et quelle en est la raison. Il est cependant encore possible de réserver en passant par une étape intermédiaire via l'appli d'Uber.

Google avait annoncé l'option début 2017. Dans Google Maps, les utilisateurs pouvaient saisir une destination, faire estimer le trajet, comparer les prix de chauffeurs, réserver une voiture et payer la course et ce, sans devoir quitter Maps.