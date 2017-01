HP rappelle 101.000 batteries d'ordinateurs portables à cause d'un risque de combustion

HP Inc va remplacer plus de cent mille batteries d'ordinateurs portables déjà vendus car il apparaît qu'elles peuvent surchauffer et s'enflammer. Il s'agit d'appareils vendus surtout aux Etats-Unis entre 2013 et 2016.