Houffalize, Brugelette et Comblain-au-Pont décrochent un Agoria Smart City Award

Comblain-au-Pont remporte un Smart City Award dans la catégorie Living pour sa maison communale autonome en énergie et ce, grâce à une turbine à vapeur dépendant d'une source aquatique proche, à un système de gestion à distance et à des panneaux photovoltaïques. Tout cela est combiné à un éclairage LED et à la rénovation écologique et durable d'un second bâtiment.

Houffalize est la lauréate francophone dans la catégorie Living pour son application Letsgocity. Il s'agit là d'un 'ami intelligent' permettant aux habitants et aux touristes de se connecter aux services communaux. Grâce à l'appli, les commerçants peuvent aussi obtenir toutes sortes d'informations.

Brugelette et le service public wallon SPW l'emportent dans la catégorie Digital. Il est question ici de collecte de renseignements sur le trafic autour du parc Pari Daiza, afin d'établir un plan de circulation sur base de données massives (big data), dont une analyse des données GSM.

Côté flamand, Bonheiden a remporté un Smart City Award pour son système d'enregistrement de vélos. Les écoles ont reçu un scanner de vélos, et les enfants une puce personnalisée installée dans la roue avant de leur bicyclette. Tout élève venant en vélo à l'école est récompensé par des 'ducats' à utiliser lors de la fête locale. Il en résulte que le taux d'utilisation du vélo est depuis lors passé de 12 à 62 pour cent.

Courtrai s'est distinguée dans la catégorie 'Mobility' avec le système Shop&Go permettant de se parquer sans cash et sans ticket grâce à la reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation du véhicule. Le système permet aussi de réserver une place de parking.

Dans la catégorie 'Living' du côté flamand, Agoria a attribué son prix à la ville D'Hasselt qui, sur la base d'une co-création, a réaménagé le Kapermolenpark. Dans ce but, une appli mobile a été développée conjointement avec CitizenLab, grâce à laquelle les citoyens peuvent faire connaître leurs idées en matière de rénovation des parkings de la ville.

Agoria a profité de la remise de ces prix pour évoquer le besoin de collaboration. Selon son président Marc Lambotte, le concept de la 'smart city' est certes bien connu dans notre pays, mais nous sommes encore loin d'égaler ce qui se passe à ce niveau dans des villes telles Copenhague ou Vienne.

"On estime que la population de la Région Bruxelles-Capitale devrait croître de 35 pour cent d'ici 2050, mais aucune ville belge ne devrait en fait échapper à cette évolution démographique. Pour demeurer viables pour leurs habitants, les villes devront donc s'organiser différemment. En Belgique, on observe cependant une carence de projets et d'applications d'envergure", a encore déclaré Lambotte.