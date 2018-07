HeadFirst Source Group absorbe son homologue sectoriel Myler

Myler réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros et place sur le marché en moyenne quelque 2.000 professionnels, essentiellement dans le domaine IT. Myler devient une société supplémentaire au sein de HeadFirst Source Group SA, à côté des entités existantes HeadFirst, Source, Proud Company et Designated Professionals. HeadFirst Source Group SA a été fondée fin 2016 suite à la fusion de HeadFirst et de Source. Le groupe ambitionne de s'imposer dans notre pays également sur le marché du travail flexible, comme vous avez pu le lire précédemment dans Data News.

Fondée en 2009, Myler fournit des services à différents clients tant dans le secteur commercial que celui du non-marchand, et notamment pour ASML, Achmea et le ministre néerlandais de la défense. Le groupe entrevoit dans ce rachat de nombreuses possibilités de synergies, de même qu'un renforcement de sa position sur le marché. En incluant Myler (4e trimestre 2018), HeadFirst Source Group prévoit pour 2018 un chiffre d'affaires qui passera de 530 millions d'euros à 580 millions d'euros. D'ici le 1er octobre, l'opération - sous forme de transaction en actions à hauteur de 100% - devrait être finalisée après approbation par l'organe néerlandais de surveillance.

En collaboration avec DutchITchannel.nl