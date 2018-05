Google va modifier sa plate-forme d'infos

"Google News comprendra désormais les personnes, lieux et choses impliqués dans une histoire en cours dévolution", déclare-t-on chez le géant technologique. Google souhaite que ses utilisateurs restent ainsi plus facilement informés des nouvelles qui les intéressent.

Dans ce but, l'entreprise va introduire entre autres la rubrique For You, où chaque utilisateur pourra trouver cinq nouvelles sélectionnées. "Plus vous utiliserez l'appli, mieux ce sera." Les utilisateurs pourront indiquer leurs sujets ou leurs sources préférés.

La plate-forme Google News rénovée remplacera les applis Google Play Newsstand et Google News & Weather. Son déploiement a débuté hier mardi. La semaine prochaine, la plate-forme d'infos pour Android et iOS sera disponible dans 127 pays. La version navigateur est dès à présent disponible.