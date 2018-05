Google va concurrencer Spotify

YouTube Music existait déjà sous forme d'une appli mobile pour les utilisateurs américains. Arrive à présent une appli rénovée en version desktop permettant de visionner les vidéos musicales, mais où l'accent sera davantage mis sur l'écoute de la musique.

L'appli disposera dans ce but d'un écran d'accueil personnalisé et fonctionnera avec des listes de chansons basées sur l'historique d'écoute, tout comme chez Spotify ou Apple Music. Une nouveauté que Google introduit, ce sont les suggestions basées sur votre emplacement ou vos activités. "Vous êtes à l'aéroport? Nous vous conseillons une mélodie cool. Dans la salle fitness? Place alors aux beats qui feront grimper votre rythme cardiaque", écrit l'entreprise technologique dans son communiqué.

De plus, Google veut aussi permettre de reproduire aisément une chanson sur base d'un certain nombre de paroles de celle-ci ou d'une vague description (comme 'cette chanson hip dans laquelle on siffle').

Pas (encore) en Belgique

Outre une version gratuite, il y aura aussi une version pour laquelle l'utilisateur versera dix dollars par mois, mais qui ne contiendra pas de publicité entre les chansons. Cette dernière sera disponible le 22 mai aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et en Corée du Sud. Ensuite, le service sera étendu à un grand nombre de pays européens, mais la Belgique n'y figure provisoirement pas.