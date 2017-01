Google s'empare d'une entreprise audio

Google entend exploiter la connaissance de cette entreprise, afin que ses clients puissent tenir de meilleures visioconférences avec Chromebox for Meetings et Google Hangouts. Ce genre de réunion pâtit à présent encore trop souvent de l'acoustique environnante et de connexions internet pas toujours de bonne qualité. Ce rachat est donc aussi une bonne nouvelle pour les clients de la G Suite - l'ex-Google Apps for Work -, comme l'explique Google même sur son blog.

Le montant payé par Google n'a pas été révélé. Limes Audio a été fondée en 2007 par deux Suédois. Avec leur logiciel TrueVoice, ils voulaient veiller à ce que les gens puissent se parler de manière "forte et claire'' et ce, quelles que soient les conditions et la distance.

Source: Anp