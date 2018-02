Google Assistant parlera bientôt le néerlandais

Voilà ce qu'a déclaré l'entreprise lors de son 'Digital News Initiative Summit' à Amsterdam

Google Assistant est l'assistant numérique que Google a lancé en mai 2016 pour succéder à 'Google Now'. Tout comme Siri et Alexa, cette intelligence artificielle (AI) est capable de mener des 'conversations'. D'une récente enquête effectuée par Loop Ventures, il est même apparu que Google Assistant était le plus intelligent des trois.

Google Assistant est disponible depuis un petit temps déjà en Belgique sur différents smartphones, haut-parleurs intelligents et montres connectées utilisant Android Lollipop (version 5.0) ou plus récent. Actuellement, Google Assistant réagit à huit langues différentes et n'est disponible que dans quatorze pays. En 2018, Google entend changer cela. Au fil de l'année, l'AI sera disponible dans 37 autres pays, et le nombre de langues supportées sera porté à 25, dont le néerlandais.

Une version parlant le néerlandais de Google Assistant pourrait aussi signifier que le Google Home et les Pixel Buds caractérisés par une forte intégration avec l'Assistant seraient bientôt aussi commercialisés dans le Google Store belge.

Pour l'instant, il n'est pas possible de savoir quand les utilisateurs néerlandophones pourront communiquer dans leur langue avec Google Assistant. Une date de lancement officielle sera probablement annoncée lors de la conférence annuelle Google I/O en mai.