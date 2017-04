Facebook Messenger atteint 1,2 milliard d'utilisateurs actifs

Cette étape importante a été annoncée par le responsable de Messenger, David Marcus. La décision de lancer en 2014 Messenger sous forme d'une appli de clavardage (chat) mobile séparée a clairement rapporté gros à Facebook. Depuis lors en effet, le nombre d'utilisateurs a progressé de 700 millions. WhatsApp, qui est aussi la propriété de Facebook, disposait jusqu'à présent toujours de davantage d'utilisateurs.

Depuis la sortie de Messenger en tant qu'appli individuelle, tout un tas de fonctions y ont été ajoutées. L'application a été étoffée par le chat vidéo et audio, les chatbots et la fonction Stories de type Snapchat. Elle est également en train de s'étendre en dehors de la communication un-à-un traditionnelle. Il est en effet déjà possible de défier des amis dans certains jeux et aux Etats-Unis, Facebook a lancé un assistant numérique baptisé 'M'. De plus, l'appli de communication entend à l'avenir cibler surtout les publicités comme principale source de revenus.