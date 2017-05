En images: les Data News Awards 2017

Miroir, oh mon miroir: qui sont les meilleurs représentants ICT du pays? C'est vous pardi, les 1.100 invités des Data News Awards for Excellence 2017! Profitez encore un peu de la magnifique soirée d'hier avec ses lauréats méritants et son ambiance du tonnerre. Merci à toutes les personnes présentes et aux sponsors!