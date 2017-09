Dyson va préparer une voiture électrique

Selon l'inventeur de 71 ans, sa voiture diffèrera 'radicalement' des autres voitures à entraînement électrique. Son entreprise s'occupe depuis très longtemps déjà de développer des moteurs électriques et des batteries qui sont également utilisés dans les produits commercialisés par Dyson, à savoir des aspirateurs, des sèche-cheveux et des sèche-mains. Au bout de quelques années, la voiture électrique devrait devenir la source de revenus la plus importante de l'entreprise.

Dyson a annoncé qu'une équipe de quatre cents personnes sera en charge du projet. Il reste à décider où sera construite la voiture. Cela pourrait être en Grande-Bretagne ou en Asie.