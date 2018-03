Dropbox et Salesforce vont intégrer leurs produits réciproques

Les entreprises fourniront dans un premier temps deux nouvelles intégrations, qui devraient assurer une meilleure productivité au niveau des marques mutuelles. Il serait ainsi possible de créer des dossiers de la marque Dropbox dans Commerce Cloud et Marketing Cloud de Salesforce, dossiers qui soient accessibles tant aux équipes internes qu'aux partenaires externes.

Autre fonctionnalité: l'accès direct au contenu de Dropbox via Salesforce Quip. De son côté, Dropbox supportera les fichiers Quip.

L'accord ne porte du reste pas uniquement sur les produits des deux acteurs. Salesforce utilisera ainsi Dropbox Enterprise, alors que Dropbox étoffera son utilisation des produits Salesforce.

Le service de stockage Dropbox mise depuis un petit temps déjà sur des intégrations avec des outils populaires. C'est ainsi qu'au début de ce mois, il a également annoncé une collaboration avec Google Cloud et Gmail. Précédemment déjà, il avait fait quelque chose de similaire avec Outlook et Cloud d'Adobe. Ce faisant, l'entreprise entend rendre son propre service aussi pertinent et utile que possible par rapport à la concurrence.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.