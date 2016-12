Destiny met la main sur Ergatel

L'opérateur télécom qui se focalise surtout sur les PME, est aujourd'hui essentiellement actif en Flandre et à Bruxelles. En reprenant Ergatel, l'entreprise acquiert aussi des clients dans le sud du pays. Conjointement, les deux entreprises possèdent quelque 2.000 clients et septante collaborateurs.

Destiny a été fondée en 2008 par Daan De Wever (CEO) et son frère Samuel De Wever (CTO). Joachim Lauwers dirige les activités de vente et de marketing. L'entreprise compte notamment Standaard Boekhandel, Fujitsu, Katoennatie et Port of Antwerp au nombre de ses clients.

Ergatel, établie à Denderhoutem, occupait 10,9 collaborateurs à plein temps en 2015, selon les chiffres de Trendstop. Ces derniers temps, l'entreprise engrangeait du bénéfice, mais avait quand même essuyé une petite perte de 12.692 euros en 2015.

Le fait que Destiny fasse des emplettes, n'est pas une surprise. "Notre objectif est de devenir le principal opérateur télécom 'cloud' d'Europe occidentale. Les rachats sont essentiels pour s'étendre géographiquement. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux clients et collaborateurs dans notre entreprise", déclare le CEO Daan De Wever dans un communiqué.