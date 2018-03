De troublantes théories du complot sur YouTube feront l'objet d'un lien vers des infos sur Wikipedia

La CEO de YouTube, Susan Wojcicki, a, lors de l'événement South by Southwest organisé dans la ville américaine d'Austin, abordé une nouvelle fonction qui devrait bientôt faire son apparition sur le site web de vidéos bien connu. Sur ce site, certains utilisateurs insèrent des vidéos faisant l'apologie de théories du complot parfois extrêmes, et l'entreprise souhaite à présent non seulement détecter ce genre de vidéos, mais aussi y réagir avec des informations de fond.

"Si une vidéo se focalise sur une théorie du complot - et nous nous référerons dans ce cas à une liste reprenant ces théories les plus connues sur Wikipedia -, nous afficherons des renseignements supplémentaires de Wikipedia à ce sujet", a expliqué Wojcicki. Un bon exemple: l'alunissage d'Apollo de 1969. Pour toutes les vidéos dans lesquelles des théories incontrôlées sont présentées au sujet de cet événement, YouTube entend désormais ajouter des informations et un lien vers Wikipedia.

Porte-parole de l'extrémisme

Le nouveau pas accompli par YouTube représente une réponse logique aux critiques véhémentes dont la plate-forme a fait l'objet ces derniers temps. Selon ces critiques, des extrémistes exploiteraient le site de vidéos bien connu pour faire passer du contenu radical, ce qui fait que des utilisateurs et abonnés pourraient se laisser convaincre.

Susan Wojcicki a aussi expliqué que le changement sera introduit dans les semaines à venir. YouTube entend à terme étoffer encore sa liste des théories du complot accompagnées d'éclaircissements.