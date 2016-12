Coup d'arrêt subit pour Scanadu

Dans un communiqué adressé à ses clients, Scanadu annonce qu'à partir du 15 mai prochain, elle arrêtera de supporter le Scout, un appareil en forme de disque mesurant entre autres le pouls, la pression sanguine et la température et pouvant transmettre ces données au médecin par le biais d'un smartphone. Cette idée avait permis à Scanadu de recueillir 1,6 million de dollars via Indiegogo.

Techcrunch signale que Scanadu n'obtiendra pas l'agrément de la FDA, la Food and Drug Administration américaine. L'entreprise n'a elle-même pas encore réagi à cette nouvelle.

Si cela se confirme, il est possible que cela sonne aussi le glas de l'entreprise qui a ces dernières années fortement misé sur son outil d'analyse médicale. En mai, nous annoncions encore que son fondateur, Walter De Brouwer, renonçait à sa fonction de CEO, et que son épouse Sam De Brouwer se retirait elle aussi. Walter De Brouwer siège cependant encore au sein du conseil d'administration.