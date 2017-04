Comment la technologie peut changer notre vie sexuelle

En 2045, 1 jeune sur 10 aura eu une relation sexuelle avec un robot à l'aspect humain. D'ici cinq ans, il sera courant d'avoir un rendez-vous dans un environnement virtuel. Et en 2025, vous pourrez imprimer en 3D des parties du corps de votre partenaire, qui réagiront au toucher, afin de rendre plus réaliste le sexe à distance. Ce n'est là que quelques-unes des dizaines de prévisions figurant dans le rapport Future of Sex publié fin 2016. La journaliste canadienne Jenna Owsianik (auteure du site web futureofsex.net) et la futurologue Ross Dawson y abordent conjointement l'actuel état des lieux dans l'industrie du sexe et les possibles évolutions futures.

"Comme nous parlons chaque jour avec des producteurs et d'autres personnes dans l'industrie du sexe, nous avons une bonne connaissance de ce qui s'y passe(ra)", déclare Owsianik. "La technologie aura nettement plus d'influence sur notre sexualité que nous le pensons aujourd'hui. Comme la porno-réalité virtuelle par exemple. Les consommateurs actuels en sont encore des adeptes précoces, mais d'ici dix ans, ce sera tout à fait normal."

Ce n'est pas un hasard si l'industrie pornographique fait office de précurseur dans les loisirs de réalité virtuelle. La pornographie a été assez souvent déjà un moteur pour l'innovation technologique. La cassette vidéo VHS a ainsi connu le succès grâce au porno, tout comme internet à ses débuts. Le site web Pornhub (qui se classe à la 50ème place dans le monde sur le plan du nombre de visiteurs) propose 1.800 films VR en ligne, qui ont été recherché 38 millions de fois en 2016, selon le techblog Techcrunch.

'Teledildonics' et robots sexuels

Le porno à réalité virtuelle ne représente qu'une des innovations technologiques dans le domaine de la sexualité. D'autres encore s'annoncent en effet, comme les 'teledildonics'. Il s'agit là de petits jouets sexuels susceptibles d'être commandés à distance, par exemple sur le smartphone. Ces jouets pourront être pilotés par un avatar ou par un partenaire à distance.

Dans cette catégorie, on trouvera des godemichés (dildos) et des vibrateurs, mais aussi des appareils explicitement sexuels, comme des oreillers imitant à distance le pouls de votre partenaire et donnant l'impression d'une présence à vos côtés dans le lit. "A l'avenir, on en arrivera même peut-être à des parties de corps complètes qui traduiront en sensations érotiques les impulsions données par quelqu'un à distance", explique Bryony Cole, sexologue en formation et auteure du podcast Future of Sex.

Les avantages pour les gens d'une relation à (longue) distance sont évidents, mais il sera aussi possible d'intégrer ce genre de jeux à de la pornographie (de réalité virtuelle). "Bientôt il vous sera possible d'acheter du sexe oral de votre star du porno préférée grâce à un appareil spécialement conçu à cet effet et donnant la même sensation physique que celle de l'acte réel", ajoute Cole. Parmi les autres nouvelles formes de pornographie, il y aura les hologrammes, alias les copies robotisées de stars du porno, voire d'Hollywood. C'est ainsi qu'il existe déjà une version robotisée sexuelle de Scarlett Johansson.

L'entreprise qui fabrique la Real Doll, à savoir une poupée en silicone grandeur nature, déclare qu'elle sortira en avril de cette année une poupée robotisée douée de l'intelligence artificielle. Son utilisateur pourra au moyen d'une appli pour smartphone programmer des caractéristiques telles la timidité, l'intelligence, l'appétit sexuel, la sympathie, etc. Et la poupée robot pourra apprendre les préférences des utilisateurs et initier ensuite de nouveaux entretiens ou gestes sexuels. Ce genre de poupée se distingue encore de la réalité aujourd'hui, mais cette différence ne fera que s'atténuer à l'avenir, selon Owsianik. Effrayant? Owsianik pense le contraire: "Il s'agira en fait d'un amant/d'une maîtresse ultrasensible qui saura ce que vous voulez, avant même que vous le sachiez vous-même. Avec un robot sexuel intelligent, vous en saurez nettement plus sur votre propre corps. Il rapprochera les gens."

'Sextech'

L'innovation technologique dans le domaine de la sexualité est aussi appelée 'sextech' en jargon. Ce terme a été introduit par Cindy Gallop, propriétaire du site web MakeLoveNotPorn.tv. Il s'agit d'une sorte de Youtube pour vidéos sexuelles autoproduites. "Pas du porno", affirme Gallop, "mais du real world sex". Son but n'est pas tant le progrès technologique, mais un débat public ouvert sur le rôle du sexe dans la vie. "L'omniprésence du porno et notre impuissance ou notre mauvaise volonté à parler ouvertement de sexe, font en sorte que beaucoup de jeunes recourent au porno comme moyen d'éducation sexuelle. Mais le sexe, c'est pourtant bien plus que la pornographie."

La mise en oeuvre de sa plate-forme ne s'est pas faite sans mal. Nombre de services et de produits ont été refusés à son entreprise. "Cela m'a pris cinq ans pour pouvoir ouvrir un compte bancaire professionnel. Paypal apposait son refus, tout comme l'entreprise de technologie mail Mailchimp." Même si le sexe rapporte gros sur internet, il n'en demeure pas mois un immense tabou. "Personne ne veut être associé au sexe."

Voilà pourquoi elle a commencé à parler de la 'sextech'. "Je la définis comme une technologie qui opère par delà les limites dans le domaine de la sexualité humaine. Elle créera une nouvelle réalité d'expériences sexuelles, tout comme Steve Jobs a créé une nouvelle réalité de la manière dont nous communiquons entre nous." Selon Tristan Pollock, fondateur de l'incubateur 500 Startups, le secteur pèse entre-temps plus de 30 milliards de dollars.

Intimité

Avoir des relations sexuelles avec des robots, vous plonger vous-même dans le porno virtuel avec des jouets sexuels connectés: tout cela sera possible. Mais qu'est-ce que représentera encore l'intimité dans un monde où la technologie sera capable de satisfaire tous vos désirs sexuels? "La technologie pourra précisément amplifier l'intimité", réagit Jenna Owsianik. "Les avantages des relations à longue distance sont évidentes, mais je pense que cela rapprochera encore les gens. La technologie offrira de nouveaux moyens pour aider à comprendre la sexualité. Non seulement la vôtre, mais aussi celle des autres."

Gallop est surtout ravie que la 'sextech' changera l'approche de la sexualité féminine. C'est ainsi qu'une nouvelle génération de jouets sexuels (notamment des vibrateurs 'main libre') seront spécialement conçus pour la femme et le porno VR sous une perspective féminine. Mais pour ce qui est de l'intimité et de la technologie, Gallop est très catégorique: "La technologie ne pourra satisfaire tous vos désirs sexuels. Elle ne remplacera en fin de compte pas la sensation d'être réunis entre personnes de chair et de sang dans un lit, avec tout ce que cela comporte comme désirs et émotions mutuels."