Citrix: une nouvelle approche du nouveau mode de travail

Auprès du grand public ICT, Citrix est avant tout connue pour la virtualisation. La firme a en effet conçu une solution permettant aux entreprises de donner à leurs collaborateurs accès à distance à toutes sortes d'applications. Et Citrix poursuit sur sa lancée. Les principales annonces faites à Synergy concernaient le support de l'extended digital workspace. Cet espace de travail numérique étendu ne cible pas seulement les équipes virtuelles et les activités mobiles - pour créer ainsi une véritable nouvelle façon de travailler -, mais aussi toutes les choses connectées. Citrix Workspace Service offre un accès simple et sûr à toutes les applications: SaaS, Windows, web, mobile, etc.

Une observation importante: Citrix se positionne aussi comme une entreprise de sécurité et même, par extension, comme une firme d'analytique. Pas au sens classique du terme évidemment, même si Citrix reconnaît plus que jamais que la sécurité représente le sujet par excellence qui empêche le CIO de trouver le sommeil. Citrix mise par conséquent plus que jamais sur des solutions qualifiées de secure by design (sécurisées dès la conception). Et même si tel était aussi le cas avant déjà, il est un fait qu'aujourd'hui, l'entreprise met manifestement davantage l'accès sur la sécurité.

A l'affût du trajet des données

L'espace de travail numérique sécurisé doit offrir à l'utilisateur final une expérience consistante sur tout appareil et ce, sur base d'une single sign-on & federated identity. L'emplacement, l'appareil et l'identité sont les paramètres qui garantissent le juste équilibre entre les performances, la sécurité et la productivité. Mais ici aussi, un rôle est attribué à l'analytique. Citrix est en tout cas à l'affût du trajet des données de ses clients. Une analyse du trafic permet rapidement de déceler les écarts et d'intervenir. Citrix combine ici le contrôle classique du trafic des données aux solutions issues du monde de l'intelligence artificielle, qui permettent entre autres de repérer tout mouvement incongru.

Vous trouverez un compte-rendu étoffé de Citrix Synergy 2017 dans le prochain numéro de Data News.