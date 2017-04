C'est désormais officiel: le Parlement européen supprime les coûts d'itinérance

A partir du 15 juin 2017, la navigation sur le net et les appels à l'étranger ne vous coûteront pas plus qu'en Belgique. Le Parlement européen a en effet supprimé les tarifs d'itinérance (roaming). Ce projet était depuis longtemps déjà sur la table, mais beaucoup d'états membres de l'UE le rejetaient de peur de perdre des revenus auprès des opérateurs télécoms locaux.

We welcome today's positive vote of the @Europarl_EN on the end of #roaming charges as of 15 June 2017: https://t.co/zkMWskwEnB pic.twitter.com/hzaTpD5obR