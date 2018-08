BlackBerry sort deux nouveaux smartphones sans clavier

Sur le marché du smartphone, BlackBerry n'est plus l'acteur en vue qu'il était en 2009. L'entreprise tente bien depuis un petit temps déjà de se convertir en éditeur de logiciels, mais via Optiemus, son partenaire hardware en Inde, la voici qui lance deux nouveaux smartphones sous l'appellation BlackBerry.

Il y a un bon mois sortait le Key2, un appareil Android équipé, comme son nom le laisse supposer, d'un clavier complet, comme Blackberry nous y a habitués. A présent, avec les Evolve et Evolve X, l'entreprise change cependant son fusil d'épaule, puisque ces modèles offrent un écran HD 18:9 de 5,99 pouces, Android 8.1, un appareil à selfies de 16 méga-pixels, ainsi qu'une gigantesque batterie de 4.000 mAh, mais pas de clavier. Un smartphone assez typique donc, comme on en voit/verra sortir une vingtaine chez d'autres marques cette année encore.

Ces deux smartphones sont lancés sur le marché indien et reviennent respectivement à 24.990 roupies (314 euros) et 34.990 roupies (439 euros) pour les modèles les plus coûteux. Ils aboutissent ainsi dans le segment moyen supérieur, où ils devront concurrencer les Nokia 7 et OnePlus 6.