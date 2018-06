BlackBerry dévoile un nouvel appareil

Il se décline en deux variantes: avec 64 ou 128 Go d'espace de stockage. On y trouve un clavier Qwerty en-dessous de l'écran. Ce téléphone sera disponible dans le monde entier à partir de ce mois-ci et coûtera 649 euros.

Il y a une dizaine d'années encore, BlackBerry était un géant sur le marché, mais l'entreprise canadienne a ensuite perdu carrément le combat qui l'opposa aux iPhone et aux appareils Android. Aujourd'hui, BlackBerry ne fabrique plus de téléphones mobiles. La firme canadienne s'est tournée vers le software. C'est l'entreprise électronique chinoise TCL qui peut encore utiliser en exclusivité l'appellation BlackBerry pour ses téléphones.