Baidu autorisée à tester des voitures autonomes en Chine

Baidu a été autorisée par le gouvernement chinois à faire circuler des voitures sans intervention humaine sur quelque 33 routes pour un total de 105 kilomètres. Il est question ici de routes dans les quartiers périphériques les moins peuplés de Beijing. Les voitures autonomes de Baidu ont été baptisées 'Apollo'.

L'autorisation a été étonnamment délivrée assez rapidement après qu'une voiture autonome d'Uber ait été impliquée dans un premier accident mortel aux Etats-Unis.

Tout comme Uber et Waymo (Google), Baidu entend tester sa technologie autonome dans la circulation normale. Selon l'agence Reuters, la firme chinoise espère lancer cette technologie sur le marché d'ici 2019.

La semaine dernière, Data News a effectué une visite de l'entreprise Huawei en Chine et a pu y découvrir une voiture Apollo. Ce qui frappe, c'est qu'elle embarque non seulement de nombreux détecteurs dans et autour d'elle, mais que son coffre comporte pas mal de hardware destiné à traiter les données recueilles aussi rapidement et précisément que possible.