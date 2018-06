AVEVE s'associe tant avec Cegeka qu'avec Dimension Data

Pour "le jardin, les animaux et la boulangerie/pâtisserie", le consommateur ne peut que trouver son bonheur dans les quelque 250 magasins d'AVEVE. Le groupe agricole et horticole est actuellement engagé dans un important processus de transformation numérique. C'est dans ce cadre que Cegeka va désormais s'occuper de la gestion complète de l'infrastructure IT 'back-end' du groupe AVEVE. "Il s'agit là d'un très bel exemple de solution hybride répartie sur Google Cloud, Azure Cloud, Cegeka Private Cloud avec des solutions sur site du groupe AVEVE", déclare Zander Colaers, COO Infrastructure chez Cegeka.

Concrètement, Cegeka va optimiser notamment l'infrastructure de l'environnement SAP sous-jacent, sur lequel tourne la production d'AVEVE, mais aussi une série de solutions AS400 et autres systèmes apparentés. L'infrastructure IT évoluera donc vers un concept 'multi-cloud' avec Cegeka comme partenaire d'externalisation stratégique. Cette solution multi-nuage était pour Bart Van Nynatten, IT-manager chez AVEVE, l'un des facteurs déterminants ayant conditionné le choix effectué: "Nous sommes convaincus que l'expérience et la maturité de Cegeka en tant qu'entreprise nous aideront à assurer une transition fluide vers diverses solutions 'cloud'."

Un réseau wifi orienté vers l'avenir dans le nuage

La plupart des points de vente et sites d'AVEVE disposeront aussi d'un nouveau réseau wifi. Il sera fourni par Dimension Data et géré en un point central via le nuage. Dimension Data utilisera pour ce faire la technologie Cisco Meraki. "Cette solution réseautique gérée via le nuage permettra à AVEVE de gérer désormais tout son réseau à partir d'un point central unique au moyen d'une plate-forme synoptique centralisée d'utilisateurs, de terminaux et d'applications", explique Pierre Dumont, managing director chez Dimension Data

Le groupe agricole et horticole est actuellement engagé dans un important processus de transformation numérique.

"Nous avons trouvé en Dimension Data un sparring-partner capable de transformer nos points de vente en des magasins du futur. Cela ira de pair avec un meilleur service, qui nous permettra aussi d'offrir un support optimal à nos clients professionnels", prétend Filiep Messiaen, chief business solutions officer chez AVEVE. Pour Filiep Messiaen, il s'agit surtout d'un projet réseautique tourné vers l'avenir: "Dans le secteur agricole, la technologie de pointe est bien connue. C'est ainsi que nous expérimentons à présent déjà des drones pour explorer les champs et détecter des signes de maladie et les évolutions de croissance dans les plantations. Et nous testons et analysons ensuite l'impact de nos variétés de semences et de nos engrais." Mais il pense entre autres aussi à des scanners sans fil pour le personnel des magasins et des entrepôts, afin d'éviter ainsi toute rupture de stock. La connectivité est donc déjà bel et bien assurée.