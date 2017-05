Apple et Nokia enterrent la hache de guerre des brevets

Nokia avait en décembre 2016 déposé une plainte à l'encontre d'Apple pour violation du droit des brevets. En réaction, Apple n'avait plus commercialisé l'ensemble des produits de Withings, propriété de Nokia, via sa boutique web. Withings vend surtout des produits de santé tels des pèse-personnes, thermomètres intelligents et contrôleurs de la pression sanguine. Les deux entreprises s'opposaient du reste régulièrement depuis 2009 déjà pour des violations de brevets.

Selon l'accord intervenu à présent, Apple versera une somme non citée à Nokia, et l'entreprise finlandaise continuera de recevoir des rentrées complémentaires d'Apple durant la période de l'accord. De son côté, Nokia fournira à Apple des services d'infrastructure réseautique, tandis qu'Apple vendra de nouveau des produits de Withings. En outre, les deux firmes examinent également une collaboration en matière d'initiatives de santé. Les détails financiers de l'accord n'ont pas encore été révélés. "Vis-à-vis d'Apple, nous ne sommes désormais plus des ennemis, mais des partenaires d'affaires qui travaillent pour satisfaire l'ensemble de leurs clients", conclut Maria Varsellona, Chief Legal Officer de Nokia.