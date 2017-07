Amazon et Souq.com ont finalisé leur intégration

Dans un communiqué commun, les deux partenaires précisent que "les clients peuvent désormais se connecter à Souq.com en utilisant leurs données d'identification Amazon". "L'intégration de la technologie et des ressources mondiales d'Amazon avec notre expertise locale nous aidera à offrir un excellent service à nos fidèles clients", s'est félicité Ronaldo Mouchawar, PDG et co-fondateur de Souq.com. Pour sa part, un vice-président d'Amazon, Russ Grandinetti, a promis d'"intégrer rapidement les capacités de Souq.com et d'Amazon (...) pour fournir une expérience d'achat toujours améliorée pour les clients au Moyen-Orient".

L'acquisition de Souq.com propulse Amazon sur un marché en croissance rapide, alors que le géant américain continue à investir dans son réseau de vente au détail qui est son coeur de métier. Fondé en 2005, Souq.com affirme compter plus de 45 millions de visites par mois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Egypte. Il propose à ses clients plus de 8,4 millions de produits, selon son site internet. Il a été créé comme un site d'enchères avant de se lancer dans le commerce en ligne généraliste.

En février 2016, Souq.com avait annoncé avoir levé 275 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux pour financer son expansion. La compagnie avait alors été évaluée à un milliard de dollars.