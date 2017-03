Airbnb recueille un milliard de dollars en plus

Airbnb a annoncé la nouvelle phase d'investissement au contrôleur boursier américain SEC. L'entreprise utilisera probablement l'argent récolté pour continuer de croître au niveau mondial. Elle envisagerait notamment d'injecter des fonds substantiels en Chine.

En outre, Airbnb exploitera son augmentation de capital pour étendre ses activités. C'est ainsi qu'elle a déjà racheté la jeune entreprise de paiements électroniques Tilt et un gestionnaire de maisons de vacances, Luxury Retreat. Airbnb a débuté en tant que service de location de chambres, mais est devenue au fil du temps toujours plus une agence de voyages. Elle entend proposer notamment des 'expériences' et des visites de villes. Elle envisagerait en outre les locations de longue durée et la réservation de billets d'avion.

Depuis son lancement en 2008, Airbnb n'a cessé de croître fortement. Le service est à présent disponible dans quelque 65.000 villes. L'entreprise ne divulgue pas ses résultats financiers, mais aurait pour la première fois été bénéficiaire au second semestre de 2016. Contrairement à de nombreuses autres jeunes entreprises (start-ups), Airbnb n'envisagerait pas d'entrer en Bourse. Avec le nouveau milliard de dollars d'investissement qu'elle vient de récolter, ce n'est pas non plus nécessaire dans l'immédiat.