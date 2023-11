Un problème de hardware provoque une panne dans un centre de données de Proximus

Le centre de données Proximus d’Evere a été en panne toute la journée de mardi. Le problème a été rapidement identifié, mais il a fallu attendre ce mercredi matin pour rétablir l’ensemble des services.

La panne s’est produite le 28 novembre vers 9 heures du matin et a principalement affecté le stockage au sein du centre de données, même si d’autres services (logiciels) ont également rencontré des problèmes. Proximus a passé toute la journée à chercher la cause et à trouver une solution.

Proximus confirme l’incident à Data News. En collaboration avec le fournisseur du hardware, une partie du matériel – plusieurs nœuds – a été remplacé, tout en examinant la configuration correcte pour que le stockage cloud de l’entreprise soit à nouveau opérationnel.

Les problèmes techniques ont causé des difficultés à plusieurs dizaines de clients professionnels, généralement en matière de services collaboratifs tels que Skype for Business ou Teams, des produits que Proximus propose via son infrastructure. Mais certains clients disposant de leurs propres applications dans le cloud n’ont pas pu non plus accéder temporairement à leurs données.

Bien que l’incident ait été rapidement identifié et réparé, les travaux se sont poursuivis durant une partie de la nuit pour, entre autres, faire fonctionner les logiciels sur le nouveau matériel. Depuis 6h30 ce mercredi matin (29 novembre), tout devrait à nouveau fonctionner à 99,9 pour cent sans aucun problème, selon Proximus.