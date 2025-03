Ne confondez pas votre assistant numérique avec un simple smartphone

En affaires, productivité est souvent synonyme de perte de temps minimale. Un outil numérique intelligent qui, intuitivement et facilement, vous aide à accomplir vos tâches plus rapidement peut faire toute la différence. Avec son IA Galaxy avancée, ses fonctions innovantes et son interaction fluide, le Galaxy S25 Ultra répond exactement à cette attente : vous dites ou écrivez ce dont vous avez besoin et votre compagnon numérique se met au travail.

Une interaction fluide entre les applications

Avec le Samsung Galaxy S25 Ultra, plus besoin d’ouvrir toutes les applications soi-même, de les rechercher ou de les remplir manuellement. D’une simple pression sur le bouton latéral, vous ouvrez Google Gemini et lui dites ce que vous voulez faire, et l’assistant IA fait le nécessaire à votre place. Si vous recherchez par exemple des restaurants japonais pour votre prochain voyage d’affaires, que vous souhaitez envoyer les résultats de cette recherche à votre collègue et même réserver une table, Gemini actionne lui-même les applications nécessaires et exécute automatiquement toute cette série de tâches à votre place.

Cette communication naturelle est le fait de Gemini Live, une interface humaine qui permet plus que jamais une interaction spontanée. Elle “comprend” vos émotions, vos désirs et tient compte de ce qui a déjà été dit. C’est aussi un outil parfait pour la discussion ou le brainstorming si vous souhaitez développer une nouvelle idée. Jamais auparavant l’interaction avec un assistant numérique n’avait semblé plus facile et plus naturelle.

Now Brief : votre journée entière est planifiée

Mais l’assistant numérique ne s’arrête pas là. Grâce à la nouvelle fonction Now Brief, le Galaxy S25 Ultra vous indique les tâches à effectuer et les informations importantes tout au long de la journée. Ainsi, il vous donne le matin un aperçu de vos rendez-vous de la journée, mais aussi des informations personnelles telles que votre score de sommeil et l’heureuse nouvelle qu’un nouvel épisode de votre podcast préféré est disponible. Tout ce dont vous avez besoin apparaît sur votre écran au bon moment pour que vous ayez les bonnes informations à portée de main toute la journée, sans avoir à les rechercher. Et le soir, l’appareil vous présente un résumé de votre journée et de vos activités du lendemain dans une vue d’ensemble pratique.

Audio Eraser : un studio audio de poche

Avec tout ce surcroît d’intelligence, d’efficacité et de rapidité, on en oublierait presque que le Galaxy S25 Ultra reste une référence en termes de qualité de son et d’image, tant lors de l’enregistrement que de la lecture. Avec des filtres d’image personnalisés et des outils comme l’Audio Eraser pour filtrer les bruits de fond indésirables, vous avez même entre les mains un appareil qui vous permet d’assurer un résultat final 100 % à la hauteur de vos attentes. Et tout cela à une vitesse inégalée, grâce au puissant processeur Octa Core.

Samsung Knox : vos données sous clé

Toute cette technologie IA astucieuse implique naturellement une grande quantité de données, et il est important qu’elles soient traitées en toute sécurité. C’est pourquoi le Galaxy S25 Ultra est équipé de Samsung Knox, qui protège vos données à plusieurs niveaux. Avec le système Knox, combiné à la sécurité biométrique telle que la reconnaissance faciale et les lecteurs d’empreintes digitales, vos données privées et professionnelles sont parfaitement protégées, partout et à tout moment.

Conclusion positive

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est plus qu’un simple smartphone : c’est un puissant compagnon IA qui aide les professionnels entreprenants à travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement. Grâce à une interaction fluide entre les applications, à des briefings personnels et à une sécurité robuste, le Galaxy S25 Ultra est l’assistant idéal. Il vous offre une expérience inégalée qui correspond parfaitement à votre mode de vie professionnel. Les appareils photo et la qualité d’image supérieurs ainsi que les autres caractéristiques familières du Galaxy S25 sont en prime.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra côté technique



Écran : 6,8” Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Processeur : Octa Core, 4,47 GHZ ou 3,5 GHz

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Caméras : caméra principale 200 MP + téléobjectif 2 x 50 MP + 10 MP

Sécurité : Samsung Knox, lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale

Batterie : 5 000 mAh avec une durée de lecture vidéo jusqu’à 31 heures

Système d’exploitation : Android 15.0

Plus d’infos sur https://www.samsung.com/be/smartphones/galaxy-s25-ultra