« Le véritable avantage de la 5G ? C’est le network slicing »

Qu’est-ce qui fait que la 5G change véritablement la donne ? Les possibilités technologiques fournissent les moyens, mais ne sont pas une fin en soi. Des transports plus intelligents, une circulation plus sûre, des soins de santé plus efficaces : voilà ce dont il s’agit.

« Beaucoup de choses ont déjà changé par rapport à il y a un an », déclare Werner De Laet, Chief Enterprise Officer, Innovation & Wholesale chez Orange Belgium. « Aujourd’hui, nous disposons du spectre et nous déployons le réseau radio. Nous devrions disposer d’une couverture réseau 5G de 40 à 50 % pour la fin de l’année. » Selon Orange, la 5G fera principalement la différence grâce au network slicing (découpage réseau) : le principe selon lequel une application spécifique se voit attribuer un segment spécifique – une slice – de la connexion. « À long terme, le grand avantage de la 5G est précisément la possibilité de partager le réseau public de cette manière. Je pense que c’est ce qui va vraiment changer la donne. »

Facilitateur (et parfois prérequis)

La 5G joue ici un rôle de facilitateur. « Un véhicule guidé automatiquement dans un entrepôt roule mieux et de manière plus sûre grâce à la 5G », explique Werner De Laet. « Parfois, la 5G est également un prérequis à la transformation, pour certaines applications critiques dans le domaine des soins de santé, par exemple. » Dans le même temps, tout l’art est d’examiner un cas sous le bon angle. Grâce à l’analyse par IA d’images de drones – collectées en temps réel via la 5G – une entreprise peut enregistrer automatiquement les niveaux de stock la nuit dans son entrepôt. « Il faut tout de même se demander où se situe la véritable problématique », estime Werner De Laet. « Peut-être l’entreprise doit-elle organiser ses processus d’entreposage différemment, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’effectuer un contrôle des stocks tous les jours. »

Le slicing nous permettra de trouver des solutions à la pénurie actuelle de main-d'œuvre. La 5G va changer la donne

Il n’en reste pas moins que la 5G – en particulier grâce au découpage réseau – offre des possibilités très différentes de celles de la 4G ou du Wi-Fi. « Ce découpage de la 5G peut en soi être une solution à la pénurie actuelle de main-d’œuvre », explique Werner De Laet. « Qu’il s’agisse des soins de santé ou du transport maritime, il n’y a pas assez de collaborateurs disponibles. La 5G apporte une solution, car la technologie – grâce au network slicing – permet un contrôle à distance sécurisé. Aujourd’hui, dans le secteur maritime, un pilote se rend sur place pour guider un navire en toute sécurité jusqu’au port. Désormais, ce même pilote pourra assister plusieurs navires à la fois à distance – depuis le quai, aidé par des images en temps réel via la 5G. » En même temps, la 5G offre plus qu’un simple découpage. « La 5G résout de nombreux problèmes de sécurité liés à la 4G. Le réseau vérifie votre identité et assure un cryptage de bout en bout. »

Werner De Laet, Chief Enterprise Officer, Innovation & Wholesale chez Orange Belgium

Zoom sur le marché des entreprises

Cinq opérateurs – Citymesh, NRB, Orange, Proximus et Telenet – ont mis ensemble 1,2 milliard d’euros sur la table pour acquérir un spectre 5G. Ils ont maintenant besoin d’études de cas pour rentabiliser leur investissement. « L’expérience de la 4G nous a appris que les plus gros investisseurs n’ont pas nécessairement obtenu le meilleur rendement », déclare Werner De Laet. « L’autorité de régulation devrait également en tenir compte dans son exercice, car ce qu’elle décide a un impact évident au niveau microéconomique. »

Plus précisément, Orange part du principe que la 5G s’imposera d’abord sur le marché des entreprises, et que le découpage sera à nouveau la caractéristique qui fera la différence. « Cela rappelle un peu la situation des entreprises qui disposaient auparavant de leurs propres centres de données, mais qui ont depuis migré vers le cloud », poursuit Werner De Laet. Une entreprise est toujours à la recherche de la meilleure façon de se concentrer sur ses activités principales. La gestion d’un centre de données n’en fait généralement pas partie. « Les entreprise ont besoin de connectivité, mais cela ne fait généralement pas partie de leur cœur de métier. Nous sommes convaincus qu’elles opteront donc pour le réseau 5G public, le slicing pouvant leur offrir toutes les garanties qu’elles souhaitent. »

