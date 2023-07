La gestion de projets au sein d’Ypto, au cœur de l’action

En tant qu’entreprise informatique du groupe SNCB, Ypto résout tous les problèmes informatiques de la SNCB, sa maison mère, et met au point des nouvelles solutions numériques en étroite collaboration avec elle. La transformation numérique des chemins de fer belges, qui est l’objectif ultime, a un impact sur l’ensemble des voyageurs et des collaborateurs de la SNCB. Au sein d’Ypto, des spécialistes en informatique, pour qui l’organisation complexe de la SNCB n’a aucun secret, gèrent chaque année pas moins de 200 projets stimulants et novateurs.

Les Project Managers ont un rôle important à jouer au sein d’Ypto : ils doivent coopérer avec les collaborateurs de la SNCB afin de favoriser la réalisation fructueuse de projets informatiques dans des domaines tels que l’infrastructure, le cycle de vie et les applications. En quoi consiste leur métier ? Nous avons posé la question à Sandra Anderson, Project Management Team Lead, et à Nathalie Vriamont et Stephanie Farcic, toutes deux Project Managers au sein d’Ypto. Pourquoi elles ? Non seulement car nous prêtons une grande attention à la présence des femmes dans le secteur informatique, mais aussi car elles incarnent différentes générations.

Q : Sandra, quel est l’aspect que tu apprécies le plus dans ta fonction ?

Sandra : « Tout comme dans mes fonctions précédentes, j’affectionne vraiment la collaboration avec des personnes d’horizon, d’âge et de département différents. J’apprécie chercher à tous les niveaux des solutions pour nos problèmes communs et d’ainsi consolider la qualité de nos livraisons et améliorer la communication avec nos collègues et clients. En tant que Team Lead, je suis en quelque sorte le filet de sécurité des membres de mon équipe : je suis là pour les rattraper lorsqu’ils risquent de tomber, je les encourage, je les aide et je les accompagne dans leur développement.

En outre, ma position de PM (Team Lead) me rend très impliquée et me permet d’entretenir des liens directs avec une foule de personnes dans le cadre de projets intéressants. Car c’est là que la magie opère. Personnellement, je consacre beaucoup d’énergie à stimuler la dynamique de mon équipe et à accroître la qualité de nos résultats. »

Q : Nathalie, auparavant Change Manager chez Ypto, tu es maintenant Project Manager. Comment s’est passé ce changement ?

Nathalie : « La dissolution de mon ancien département a été douloureuse. Au début, j’étais quelque peu anxieuse, et je me demandais si j’allais être à la hauteur d’une fonction de Project Manager. Heureusement, j’ai pu compter sur l’aide de tous les collègues du Project Management, la présence de matériel de formation et l’organisation de différentes sessions qui m’ont permis de rapidement maîtriser le contenu de mon travail.

L’attitude positive de mes collègues PM, qui sont toujours prêts à s’entraider tout en visant l’excellence dans leur travail, est très stimulante. Nous sommes parfois confrontés à des questions très techniques et avons dans ce cas la chance de pouvoir compter sur de véritables experts en la matière. Mes collègues sont nombreux à incarner nos valeurs PROS, ce qui nous encourage à avancer ensemble. »

Q : Stephanie, avant de récemment faire ton entrée chez Ypto, tu as travaillé chez Johnson & Johnson dans les domaines de l’IT et du Project Management. Quelles sont tes premières impressions ?

Stephanie : « Il y a un grand potentiel de croissance chez Ypto, tant pour moi en tant que PM que pour l’entreprise dans son ensemble. On m’a attribué une fonction et un rôle très spécifiques qui correspondent à mes ambitions et sont stimulants. En résumé, je veille à ce que les différents experts collaborent pour mener à bien les projets, non en cochant des cases, mais en faisant le nécessaire pour que nous comprenions tous la raison de nos actions et l’importance de l’engagement individuel. Fournir de la qualité me rend heureuse, et voir que mon dirigeant et les Team Leads apprécient mon expertise et ma contribution à l’amélioration de notre façon de travailler me rend fière.

Jeune femme originaire d’Amérique latine, j’avais remarqué, auparavant dans cette fonction, qu’obtenir la reconnaissance que je mérite n’avait rien d’aisé. Chez Ypto, j’ai bénéficié d’un important soutien de la part de mon Team Lead et de mon Head of dans le développement de mes aptitudes techniques et personnelles. Des félicitations et des conseils personnalisés sont d’une aide précieuse. C’est pourquoi je suis convaincue que nous réussirons à tenir nos promesses. »

Vous souhaitez relever les défis sociaux liés au changement climatique et au problème de mobilité en contribuant au développement de l’avenir numérique de nos chemins de fer belges ? Vous appréciez collaborer et gérer des projets de A à Z ? Dans ce cas, nous avons peut-être l’emploi idéal pour vous. Consultez le site www.ypto.be pour plus d’informations.