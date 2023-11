Data News désormais aussi dans le métavers

‘Faut-il se précipiter vers le métavers?’, titrions-nous il y a un an dans un numéro thématique du magazine Data News consacré au métavers. Expérimenter et apprendre à connaître la technologie: tels étaient en quelque sorte la devise et le fil rouge de nos interlocuteurs à l’époque. ‘Elle sera incontournable dans le futur’, indiquait même Pieter Van Leugenhagen, co-fondateur de l’agence Yondr spécialisée en AR et VR.

Mais dans le monde IT, les choses évoluent parfois rapidement. Les projecteurs se sont braqués sur ChatGPT. Les titres de l’actualité IT ont en permanence été dominés par l’IA générative depuis l’introduction de ChatGPT l’année dernière. Si le métavers défrayait une fois encore la chronique, c’était dû surtout aux pertes gigantesques subies par Meta (Facebook) à cause de sa technologie du métavers et aux prévisions et affirmations des analystes, selon lesquelles ce dernier était déjà mort et enterré. Même les gourous de Gartner ont cet été revu leurs attentes pour le métavers. Le cabinet d’études évoqua alors un degré d’adoption moindre, en partie parce que les applications nécessaires se faisaient attendre dans un contexte professionnel et en partie parce que l’expérience ‘immersive’ ne semblait pas encore suffisamment convaincante parmi les adeptes de la première heure.

Mais le métavers est-il pour autant passé de vie à trépas? Je ne le pense pas. Certes on ne parle plus que de l’intelligence artificielle, et je ne fais pas exception à la règle. Mais de là à faire complètement fi du métavers: ce serait trop simple. Dans le passé, la réalité virtuelle a si souvent déjà été déclarée à l’agonie, pour ensuite revenir de plus belle dans le cadre d’une prochaine vague technologique, sous d’autres formes améliorées – bienvenue à la réalité augmentée – ou avec une fonctionnalité rénovée – voyez Apple Vision Pro – et avec d’autres cas d’utilisation. Ces dernières années et décennies, on a tellement investi dans la technologie qui est en partie à la base du métavers, que ce dernier a entre-temps atteint, selon moi, le statut de too big to fail (trop gros pour disparaître).

© DN/Yondr

Mais actuellement, nous en sommes quand même tous et toutes réduits essentiellement à des cas d’utilisation: à quelle fin pouvons-nous, voulons-nous et allons-nous utiliser cette technologie? Tel est le défi auquel est à présent confronté le métavers. Et où, toujours selon moi, l’IA pourra du reste jouer un rôle important. Ne serait-ce que pour aider à générer des mondes virtuels qui sont à présent encore souvent très chronophages et qui coûtent beaucoup d’argent. L’IA comme catalyseur du métavers? Tel pourrait être le cas.

C’est du reste aussi un grand malentendu que le métavers ne prend tout son sens que dans un environnement VR. Peut-être est-ce là la clé d’une adoption plus large? Qui sera le premier à réconcilier parfaitement les expériences 3D VR avec les interfaces 2D basées sur le web? Et dans quel but? Le programme ‘Metaverse for Business’, lancé cette année par la Vlerick Business School et la Howest Academy, se concentre aussi spécifiquement sur ces questions: une introduction aux composants technologiques et une recherche de nouvelles opportunités pour les organisations d’utiliser le métavers. Qu’il s’agisse d’expériences client améliorées, de campagnes marketing immersives, de commerce virtuel ou de flux de travail plus rationalisés.

Mais pour en revenir à la question de savoir s’il faut se précipiter vers le métavers? Chez Data News, nous aimons expérimenter les nouvelles technologies et avons donc décidé de mettre en place notre propre environnement métavers cette année. Il est également en ligne depuis peu et est librement accessible à tous: https://datanews.be/metaverse. Vous pouvez actuellement en savoir plus sur les lauréats et les nominés CIO of the Year, ainsi que sur les ICT/Digital Projects of the Year sélectionnés. Il y a aussi un concours en vue de décrocher 1 des 40 billets pour un événement virtuel en direct sur le métavers avec le tout nouveau CIO of the Year.

Nous considérons cela comme un démarrage à petite échelle dans un environnement spatial, une sorte d’expérience en direct que nous partageons avec vous, cher lecteur. Et quels seront nos futurs projets pour le métavers? Pour être honnêtes, nous le découvrirons par nous-mêmes au fur et à mesure. Peut-être avec vous ou votre entreprise? Nous attendons vos réactions, suggestions, idées ou propositions en matière de cocréation! Notre porte virtuelle vous est ouverte.