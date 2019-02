Un million d'euros pour une plate-forme d'apprentissage limbourgeoise

Mobietrain est une plate-forme d'apprentissage mobile que les entreprises peuvent personnaliser. Elles peuvent par exemple créer un quiz à propos d'un nouveau produit. Mobietrain occupe huit personnes, possède plus de dix mille utilisateurs dans dix pays et est dirigée par Guy Van Neck.

L'investissement que l'entreprise reçoit à présent, provient de LRM, d'ING et de quelques investisseurs privés. Grâce à cet apport financier, Mobietrain va à présent s'établir au C-mine Crib de Genk.

"Nous proposons notre logiciel, et les entreprises ont ainsi l'opportunité de créer leur propre application d'apprentissage mobile. Si une firme lance par exemple un nouveau produit ou un nouveau service, ses collaborateurs recevront une formation d'une demi-journée, complétée par la suite de petits quiz intéressants et de questions dans l'appli. Avant, ils auraient dû suivre une formation sur trois journées et même dans ce cas, le message n'était pas toujours complètement perçu", affirme Van Neck.

"Sur base d'une forme de jeu, ils peuvent désormais se lancer des défis ou simplement rassembler des informations. Ils maîtrisent ainsi très rapidement et de manière ludique les principales caractéristiques d'un nouveau produit ou service."

Grâce à cet investissement, l'ambition est de doubler l'équipe pour la porter à quinze personnes. D'ici la fin de l'année, Mobietrain souhaite atteindre cent mille utilisateurs en tout.