Orange Belgium adaptera à la hausse les tarifs de certains services à partir du 1er juin, annonce l'opérateur mardi. Il ajoute cependant que le volume de données augmentera également et que les réductions multi-cartes seront élargies.

Concernant les abonnements mobiles, le tarif mensuel de Go Light passera de 10 à 11 euros, de 20 à 21 euros pour Go Plus, de 30 à 32 euros pour Go Intense et de 40 à 43 euros pour Go Extreme. Ces hausses de tarifs s'accompagneront néanmoins d'une quantité de data plus importante (de 0,5 à 10 GB selon l'abonnement).

Les clients multi-cartes (à partir de 2 cartes Go Intense et/ou Go Extreme) ainsi que les clients Love (qui ont un abonnement à l'internet fixe) bénéficieront par contre d'une réduction de 1 euro sur leurs abonnements mobiles. Les clients Love Go Light (10 euros par mois) et Go Plus (16 euros) paieront donc le même montant qu'actuellement, tandis que le prix augmentera pour les clients Love Go Intense (de 21 à 22 euros) et Go Extreme (de 31 à 33 euros).

Tv et MMS

Les prix des produits fixes connaîtront également une augmentation, notamment le service TV (de 16 à 17 euros par mois). Les tarifs des coûts hors forfait des abonnements mobiles, des appels internationaux ainsi que du roaming seront aussi à la hausse. Le MMS deviendra par ailleurs payant (0,24 euro) alors qu'il est actuellement gratuit.

La hausse des tarifs doit absorber l'impact de l'augmentation rapide des coûts liée au contexte économique, précise Orange Belgium. "Compte tenu du contexte économique actuel, marqué par des niveaux d'inflation inédits, avec des prix de l'énergie, des équipements technologiques mais aussi des coûts salariaux qui augmentent rapidement et impactent la structure de coûts d'Orange Belgium et de ses fournisseurs et partenaires, l'opérateur est dans l'obligation d'adapter certains de ses tarifs, afin de maintenir la qualité des services et le niveau d'investissement d'Orange."

