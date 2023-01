La valeur marchande des plus grands fournisseurs de services IT continue de progresser significativement. La pandémie n'a entraîné ni retard ni affaiblissement. Ce sont principalement les acteurs IT indiens qui ont fortement crû, LTIMindtree en tête.

5.000 principales marques au monde. Brand Finance utilise pour ce faire une méthodologie qui lui est propre, où la valeur de toutes les marques commerciales et notamment aussi les droits de propriété liés au marketing sont passés en revue. Il en découle une centaine de rapports, dont le 'IT Services 25' qui vient d'être publié: un classement des 25 marques les plus opulentes et puissantes sur le marché des services IT.

Accenture en numéro un

Depuis 2019, ce classement est dominé par Accenture. Il n'en va pas autrement en 2023. Le fournisseur de services ICT progresse même encore davantage (+10%) et atteint à présent une valeur marchande de l'ordre de 40 milliards de dollars. Brand Finance dispose d'une importante expertise en numérique, nuage et sécurité. Les puissants écosystèmes numériques et les partenariats conclus avec d'autres marques telles Google Cloud, Microsoft et Meta renforcent encore la valeur marchande d'Accenture.

TCS et Infosys progressent chacune de quelque 2 pour cent et renforcent ainsi leur deuxième et troisième place au classement. C'est ainsi, selon les consultants, que la marque TCS a une valeur marchande de 17,2 milliards de dollars. Quant à la valeur marchande d'Infosys - tout comme TCS un acteur indien -, elle est de 13 milliards de dollars. Comme l'année dernière, on retrouve IBM Consulting à la quatrième place. Capgemini gagne un rang et est suivie par NTT Data qui grimpe de 3 places au classement. La marque japonaise NTT Data vaut à présent 8,9 milliards de dollars et précède ainsi de peu Cognizant, qui a subi un léger tassement en valeur marchande.

Domination des acteurs indiens

La domination des fournisseurs de services IT (en partie) indiens est singulière. C'est ainsi que la marque HCLTech a vu sa valeur croître de 7 pour cent - de 6,5 milliards de dollars pour être précis - par rapport à l'année dernière, lorsqu'elle s'appelait encore HCL Technologies. Parmi les quatre grandes firmes technologiques basées en Inde figurant dans le top 10, c'est HCLTech qui progresse le plus. Wipro - encore une entreprise indienne - et la japonaise Fujitsu complètent le top 10. L'indienne Tech Mahinda échoue à la 11ème place avec, il est vrai, une forte croissance de 15% en valeur marchande.

LTIMindtree, la firme à la croissance la plus forte

La marque à la croissance la plus forte se trouve également en Inde. La valeur marchande de LTIMindtree a gagné pas moins de 74,8% pour s'établir à 1,9 milliard de dollars. LTIMindtree est la marque résultant de la fusion de L&T Infotech et de Mindtree l'an dernier. Cette fusion s'est traduite par du capital et des investissements supplémentaires dans la technologie et le talent. LTIMindtree ne fait pas mystère de vouloir devenir un acteur en vue dans le secteur IT et injecte par conséquent énormément de moyens dans la croissance de sa marque.

Les fournisseurs de services IT sont donc sortis renforcés de la pandémie, notamment en raison de la forte demande de services liés à la transformation numérique. Lorenzo Coruzzi, Associate Director chez Brand Finance, prévoit cependant à court terme un affaiblissement de la demande à cause du climat macroéconomique, de la hausse de l'inflation et des tensions géopolitiques. 'En conséquence, les entreprises revoient leurs dépenses technologiques. Mais à plus longue échéance, il subsistera une demande substantielle de services permettant de s'éloigner des technologies héritées plus anciennes. Et cela, c'est quand même positif pour les fournisseurs de services IT', affirme Coruzzi. Brand Finance publie par ailleurs chaque année aussi un top 100 général des firmes technologiques, dont l'édition 2023 doit encore paraître.

