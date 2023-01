Le distributeur ICT Infinigate a engagé Kris Van den Bergh au poste de Senior Managing Director Benelux et Managing Director Belgium.

Kris Van den Bergh possède pas mal d'expérience en cybersécurité et ce, tant du côté distributeur que du côté fournisseur. Pendant quasiment 12 ans, Van den Bergh assuma différentes fonctions chez Exclusive Networks: d'abord comme General Manager BeLux, puis en tant que Regional Director pour les zones Benelux et DACH, et ultérieurement aussi pour l'Europe du Nord. C'est lui qui, en 2010, créa l'entité Belux d'Exclusive Networks. Avant cela, Kris Van den Bergh accumula de l'expérience chez Computer 2000, USRobotics et Netasq notamment. Il fut également quelque temps Regional Manager Benelux pour IronPort (Cisco) et Zscaler.

Intégration de Nuvias et Deltalink

Infinigate veut devenir le distributeur numéro un en Europe en matière de cybersécurité, protection des réseaux et sécurisation dans le nuage. L'entreprise croît fortement par le biais de rachats. 'Le Benelux est une très importante zone de croissance pour nous. Après le rachat de Nuvias et de Deltalink, nous disposons d'une empreinte et de possibilités de progression substantielles dans la région et nous nous efforçons activement d'intégrer les entités juridiques en une seule et même Infinigate', déclare Thomas Hagelid, VP Benelux & Nordics chez Infinigate. L'engagement de Kris Van den Bergh s'inscrit aussi dans ces plans, toujours selon Hagelid.

L'Infinigate Group a été fondé en 1996 en Suisse et compte aujourd'hui des filiales dans 30 pays. Il occupe quelque 1.200 personnes, dont la moitié a de la connaissance technique.

