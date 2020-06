Le 1er septembre 2020, Pascal Fiévez, à présent encore director public & social sector de NRB, succèdera à Benoit Lemaire au poste de Chief Executive Officer de Civadis.

Civadis est la filiale du Groupe NRB spécialisé en solutions ICT pour les pouvoirs publics locaux en Wallonie et dans la Région de Bruxelles Capitale. Elle résulte de la fusion entre Adéhis, qui faisait déjà partie du Groupe NRB, et de Stésud qui fut rachetée en 2013. C'est le directeur général de l'époque de Stésud, Benoit Lemaire, qui fut à l'initiative de cette fusion et qui dirige l'entreprise depuis 2015.

A partir du 1er septembre, Pascal Fiévez prendra le relais au poste de CEO. Chez NRB, il est déjà responsable de l'équipe de vente en charge des clients dans les secteurs public et social, ce qui représente, à l'entendre, un chiffre d'affaires de quelque 90 millions d'euros. Avant de rejoindre NRB en 2011, il a accumulé pas mal d'expérience dans des fonctions de vente et de management entre autres chez Proximus, Win, Gfi, Orange et Vocalcom. Il travailla également trois années durant du côté clientèle en tant que conseiller stratégique en ICT et télécom pour le gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles. A partir du mois de septembre, c'est Pascal Goossens qui prendra la direction de l'équipe sectorielle Public & Social chez NRB.

Pascal Fiévez sera chargé d'implémenter un plan quadriennal de grande échelle prévoyant un investissement de plus de neuf millions d'euros pour la modernisation de la gamme de produits de Civadis. Civadis fait du reste partie de la structure Adinfo, qui appartient pour 51 pour cent à NRB et qui comprend aussi CEVI (Gand) et Logins (Malines).

