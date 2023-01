Julie Scherpenseel, élue Young ICT Lady of the Year en 2020 par Data News, quitte ML6 au bout de cinq ans pour rejoindre Techwolf.

Julie Scherpenseel délaisse ainsi une entreprise AI au profit d'une autre. Chez ML6, Julie Scherpenseel était (co-)responsable de la poursuite du développement de la jeune pousse, de sa croissance à l'étranger et d'une foule de nouveaux projets différents. Chez Techwolf, elle collaborera en qualité de fraîche émoulue Chief of Staff avec le co-fondateur et CEO Andreas De Neve, avec Jeroen Van Hautte et Mikaël Wornoo en vue de faire progresser la startup AI de manière accélérée.

En 2020, Techwolf a levé un premier million d'euros auprès de quelques-uns de ses premiers investisseurs dans Showpad et auprès de la société d'investissement flamande PMV, mais aussi notamment auprès de Conny Vandendriessche (fondatrice et managing director de House of HR, Stella P. et We Are Jane). En mai de l'année dernière, la jeune pousse AI annonçait une nouvelle phase de capitalisation de 10 millions d'euros. TechWolf a mis au point une plate-forme RH qui, sur base de l'intelligence artificielle, offre un aperçu de toutes les compétences des différents employés d'une entreprise. Parmi les références de clients bien connus, citons Orange, Telenet, KBC/CBC, SD Worx et HSBC.

Julie Scherpenseel a en 2020 reçu le titre de 'Young ICT Lady of the Year'. Ensuite, elle a soutenu plusieurs initiatives , dont une nouvelle édition du Young Potential Boostcamp et la création de Syndicate One ayant pour objectif d'élever l'écosystème des startups belges. En 2021, elle figura également dans la sélection 'Belgium's 40 under 40'. Julie Scherpenseel a débuté sa carrière chez Accenture qu'elle quitta au bout de trois ans pour rejoindre ML6.

