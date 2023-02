Nintendo va probablement augmenter les prix de ses jeux pour la console Switch, alors qu'ils étaient restés stables des années durant malgré l'inflation. Le nouveau jeu Zelda, très attendu par les joueurs au niveau mondial, coûtera par exemple 69,99 dollars (environ 65 euros), lorsqu'il sera lancé en mai sur le marché américain. C'est 10 dollars de plus que d'habitude.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera le jeu le plus coûteux de Nintendo à ce jour, sans compter les éditions spéciales incluant des extras. On ignore cependant si la hausse du prix de 10 dollars s'appliquera à tous les nouveaux jeux de Nintendo. Un porte-parole de l'entreprise japonaise déclare que les prix sont fixés par jeu. Celui de Zelda est du reste comparable aux montants appliqués par les concurrents Sony (PlayStation) et Microsoft (Xbox).

La décision prise par Nintendo, l'un des principaux développeurs de jeux au monde, sera selon toute attente bien reçue par le secteur. Les développeurs sont partisans d'une hausse des prix, mais se montrent aussi réservés, parce qu'ils ne veulent pas être parmi les premiers à les augmenter. Et ce, alors que leurs coûts de production ont crû en raison des attentes toujours plus grandes concernant la qualité et le contenu des jeux.

Récemment encore, Nintendo avait annoncé revoir à la baisse ses attentes au niveau de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour son exercice en cours. Précédemment déjà, l'entreprise avait mis en garde contre des ventes décevantes de sa console de jeu Switch, en partie à cause des pénuries de pièces, telles les puces.

