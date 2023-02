Yahoo va se séparer de plus de 1.600 collaborateurs, soit vingt pour cent de son personnel. Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est que l'entreprise agit ainsi pour des raisons stratégiques et pas pour des problèmes financiers.

Yahoo souhaite cette semaine déjà licencier mille personnes, puis 600 autres plus tard cette année. En tout, quelque 8.500 employés travaillent pour l'entreprise.

Cette phase de licenciements succède à la décision de dégraisser déjà prise par de grandes firmes technologiques, mais le site d'actualité Axios apporte la nuance, selon laquelle il ne s'agit pas ici d'une restructuration en vue de sauver l'entreprise. Le CEO Jim Lanzone aurait en effet déclaré que Yahoo souhaite surtout effectuer des ajustements stratégiques dans un département non-rentable.

Concrètement, il est question du 'business advertising unit', où quasiment la moitié des collaborateurs doit s'en aller. Yahoo renoncera ainsi aussi à sa Supply-side Platform (SSP), qui aide les éditeurs numériques à proposer automatiquement des publicités avec leur contenu.

Pour Yahoo, il s'agit donc plutôt d'un changement de cap stratégique. En même temps, ce n'est pas - et loin - la première fois que Yahoo réduit progressivement sa taille pour ne plus être aujourd'hui que l'ombre du géant internet qu'elle était encore il y a 25 ans.

L'entreprise a changé à plusieurs reprises de propriétaire et est depuis 2021 aux mains d'Apollo Global Management qui l'a rachetée, conjointement avec AOL, pour 5 milliards de dollars, soit la moitié environ du montant versé par Verizon en 2017 (AOL et Yahoo furent reprises séparément pour respectivement 4,4 et 4,5 milliards de dollars).

Yahoo souhaite cette semaine déjà licencier mille personnes, puis 600 autres plus tard cette année. En tout, quelque 8.500 employés travaillent pour l'entreprise.Cette phase de licenciements succède à la décision de dégraisser déjà prise par de grandes firmes technologiques, mais le site d'actualité Axios apporte la nuance, selon laquelle il ne s'agit pas ici d'une restructuration en vue de sauver l'entreprise. Le CEO Jim Lanzone aurait en effet déclaré que Yahoo souhaite surtout effectuer des ajustements stratégiques dans un département non-rentable.Concrètement, il est question du 'business advertising unit', où quasiment la moitié des collaborateurs doit s'en aller. Yahoo renoncera ainsi aussi à sa Supply-side Platform (SSP), qui aide les éditeurs numériques à proposer automatiquement des publicités avec leur contenu.Pour Yahoo, il s'agit donc plutôt d'un changement de cap stratégique. En même temps, ce n'est pas - et loin - la première fois que Yahoo réduit progressivement sa taille pour ne plus être aujourd'hui que l'ombre du géant internet qu'elle était encore il y a 25 ans.L'entreprise a changé à plusieurs reprises de propriétaire et est depuis 2021 aux mains d'Apollo Global Management qui l'a rachetée, conjointement avec AOL, pour 5 milliards de dollars, soit la moitié environ du montant versé par Verizon en 2017 (AOL et Yahoo furent reprises séparément pour respectivement 4,4 et 4,5 milliards de dollars).