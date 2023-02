Dans la liste des marques les plus usurpées lors de tentatives de phishing, Yahoo! a gagné pas moins de 23 places au cours du quatrième trimestre de 2022. DHL occupe le deuxième rang, suivie par Microsoft. Voilà ce qui ressort du tout dernier Brand Phishing Report de Check Point Research.

La forte hausse de Yahoo! au classement est étonnante dans la mesure où ce service internet autrefois si populaire ne représente quasiment plus rien à présent, depuis que Verizon a absorbé l'entreprise en 2017. En Belgique, le service de recherche de Yahoo! a du reste fermé complètement ses portes le 31 janvier, comme le révèle une visite de Yahoo.com. Il n'empêche que la marque a été à la base de pas moins de vingt pour cent de l'ensemble des tentatives d'hameçonnage (phishing) au quatrième trimestre de 2022.

Le secteur technologique visé

Les cybercriminels ont exploité la marque Yahoo! tout spécialement pour créer des courriels, dont les lignes d'objet suggéraient que le destinataire avait gagné un cadeau ou un montant d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros auprès d'expéditeurs tels 'Awards Promotion' ou 'Award Center'. Mais pour réceptionner sa récompense, le destinataire devait - évidemment - d'abord saisir des informations personnelles et données bancaires nécessaires. Le mal était ainsi fait!

De manière générale, le secteur technologique a été le plus souvent usurpé durant le trimestre écoulé, suivi par les services de messagerie et les réseaux sociaux. DHL occupait la deuxième place avec 16 pour cent de toutes les tentatives d'hameçonnage de marque, alors que Microsoft se classait troisième avec 11 pour cent. LinkedIn a refait aussi son apparition au classement, plus précisément à la cinquième place avec 5,7 pour cent. Voici du reste à quoi ressemblait le top dix au quatrième trimestre de 2022:

Yahoo (20%) DHL (16%) Microsoft (11%) Google (5,8%) LinkedIn (5.7%) WeTransfer (5,3%) Netflix (4,4%) FedEx (2,5%) HSBC (2,3%) WhatsApp (2,2%)

La forte hausse de Yahoo! au classement est étonnante dans la mesure où ce service internet autrefois si populaire ne représente quasiment plus rien à présent, depuis que Verizon a absorbé l'entreprise en 2017. En Belgique, le service de recherche de Yahoo! a du reste fermé complètement ses portes le 31 janvier, comme le révèle une visite de Yahoo.com. Il n'empêche que la marque a été à la base de pas moins de vingt pour cent de l'ensemble des tentatives d'hameçonnage (phishing) au quatrième trimestre de 2022.Les cybercriminels ont exploité la marque Yahoo! tout spécialement pour créer des courriels, dont les lignes d'objet suggéraient que le destinataire avait gagné un cadeau ou un montant d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros auprès d'expéditeurs tels 'Awards Promotion' ou 'Award Center'. Mais pour réceptionner sa récompense, le destinataire devait - évidemment - d'abord saisir des informations personnelles et données bancaires nécessaires. Le mal était ainsi fait!De manière générale, le secteur technologique a été le plus souvent usurpé durant le trimestre écoulé, suivi par les services de messagerie et les réseaux sociaux. DHL occupait la deuxième place avec 16 pour cent de toutes les tentatives d'hameçonnage de marque, alors que Microsoft se classait troisième avec 11 pour cent. LinkedIn a refait aussi son apparition au classement, plus précisément à la cinquième place avec 5,7 pour cent. Voici du reste à quoi ressemblait le top dix au quatrième trimestre de 2022: