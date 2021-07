Coolblue ouvrira à l'automne un nouveau magasin à Wilrijk. Il s'agira de la plus grande boutique de l'entreprise en Belgique.

L'actuel magasin Coolblue de Wilrijk va déménager dans un endroit trois fois plus grand environ avec ses 1.500 mètres carrés. Il s'agit d'un immeuble situé Boomsesteenweg, à hauteur du magasin IKEA. Les clients y trouveront plus de mille produits.

'Les aider encore plus'

'Nos clients ont souvent déjà une idée du produit qu'ils veulent, mais nous voulons les aider encore plus', explique le directeur de Coolblue, Pieter Zwart. 'Lorsque vous recherchez un téléviseur, vous souhaitez d'abord le voir fonctionner. Ce sera bientôt aussi possible dans notre nouveau grand magasin de Wilrijk.'

A Wilrijk, les clients pourront également bénéficier d'un service après-vente direct pour les réparations de smartphones, de tablettes, trouver des accessoires Apple et emporter ce qu'ils ont commandé en ligne.

Les quarante employés du magasin actuel de Coolblue à Wilrijk rejoindront le nouveau site. A des fins d'extension, le détaillant en ligne recherche encore plus de quinze collègues supplémentaires, dont un assistant shop manager, des vendeurs et un coach pour les contacts avec la clientèle.

