Meta a ajouté différentes nouvelles mises à jour de statut à son service de messagerie populaire WhatsApp. Un statut est une manière de partager des mises à jour éphémères. Ils disparaissent au bout de 24 heures et peuvent également contenir des photos, vidéos et animations GIF notamment.

Tous les statuts que vous partagez, ne conviennent assurément pas à tous vos contacts. WhatsApp vous offre par conséquent la possibilité d'actualiser désormais facilement vos paramètres de confidentialité par statut. Vous pourrez ainsi choisir qui peut visionner à chaque fois votre statut. Votre sélection d'audience la plus récente sera stockée et utilisée par défaut pour votre prochain statut.

Statut vocal

Meta ajoute aussi une fonction d'enregistrement et de partage de messages vocaux (d'une demi-minute maximum) via un statut WhatsApp. Autre nouveauté: les réponses de statut, en l'occurrence une façon rapide et simple de réagir aux mises à jour d'amis et de contacts proches. Pour réagir, il suffit de 'balayer vers le haut' sur un statut et d'effleurer l'un des huit emoji.

Citons aussi le nouvel anneau de profil de statut qui apparaît autour de la photo d'un contact, dès que ce dernier partage une mise à jour de statut. L'anneau est visible dans les listes chat, dans celles des membres du groupe et dans les données de contact. Enfin, WhatsApp montrera désormais directement un aperçu visuel d'un site web, si vous placez un lien dans votre statut - tout comme vous en avez l'habitude, lorsque vous envoyez un message WhatsApp normal.

Solidement crypté

Tout comme pour les clavardages (chats) et communications personnels, le statut WhatsApp est protégé par un cryptage bout-à-bout. Les mises à jour seront déployées 'durant les prochaines semaines' et mises à disposition au niveau mondial.

Tous les statuts que vous partagez, ne conviennent assurément pas à tous vos contacts. WhatsApp vous offre par conséquent la possibilité d'actualiser désormais facilement vos paramètres de confidentialité par statut. Vous pourrez ainsi choisir qui peut visionner à chaque fois votre statut. Votre sélection d'audience la plus récente sera stockée et utilisée par défaut pour votre prochain statut.Meta ajoute aussi une fonction d'enregistrement et de partage de messages vocaux (d'une demi-minute maximum) via un statut WhatsApp. Autre nouveauté: les réponses de statut, en l'occurrence une façon rapide et simple de réagir aux mises à jour d'amis et de contacts proches. Pour réagir, il suffit de 'balayer vers le haut' sur un statut et d'effleurer l'un des huit emoji.Citons aussi le nouvel anneau de profil de statut qui apparaît autour de la photo d'un contact, dès que ce dernier partage une mise à jour de statut. L'anneau est visible dans les listes chat, dans celles des membres du groupe et dans les données de contact. Enfin, WhatsApp montrera désormais directement un aperçu visuel d'un site web, si vous placez un lien dans votre statut - tout comme vous en avez l'habitude, lorsque vous envoyez un message WhatsApp normal.Tout comme pour les clavardages (chats) et communications personnels, le statut WhatsApp est protégé par un cryptage bout-à-bout. Les mises à jour seront déployées 'durant les prochaines semaines' et mises à disposition au niveau mondial.