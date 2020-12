Dix jeunes femmes ICT inspirantes vont concourir pour le titre de Young ICT Lady of the Year. La rédaction de Data News a en outre nominé cinq autres femmes désireuses de devenir l'ICT Woman of the Year. A vous de voter.

Qui seront l'ICT Woman of the Year et la Young ICT Lady of the Year 2021? Qui succédera à Dewi Van De Vyver et à Julie Scherpenseel? Aujourd'hui, Data News présente les quinze nominées. Sur www.shegoesict.be, nous vous présentons les candidates. C'est là aussi que vous pouvez voter. Les lauréates seront connues le 4 février prochain durant l'événement She Goes ICT qui sera virtuel cette fois et grâce auquel Data News braque les feux de la rampe sur des femmes qui se distinguent dans le secteur ICT.

Young ICT Lady of the Year Parmi tous les envois, le jury a retenu ces dix jeunes femmes ICT. © DN/KVdS Alice Coupez , SAP functional consultant, Delaware

, SAP functional consultant, Delaware Elke Craenen , Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC

, Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC Ayla Cremmery , Technical Consultant, AE

, Technical Consultant, AE Rosalien De Saer , BI Enterprise team lead, Ontex

, BI Enterprise team lead, Ontex Annlore Defossez , Data Management Senior Consultant, Capgemini

, Data Management Senior Consultant, Capgemini Joanna Kochel , Data Science Engineer, OTA Insight

, Data Science Engineer, OTA Insight Karen Mouws , Learning Architect, Stellar Labs

, Learning Architect, Stellar Labs Stephanie Ouachan , CEO Striktly Business

, CEO Striktly Business Kara Segers , Senior Manager Digital Risk Management & Assurance, KPMG Belgium

, Senior Manager Digital Risk Management & Assurance, KPMG Belgium Dorien Van Steenberge, Associate Manager in Technology Resources, Accenture

© DN/KVdS ICT Woman of the Year La rédaction de Data News a aussi nominé ces cinq top-directrices. Liliana Carrillo , CEO European Digital Development Alliance & R&D Engineer ILVO

, CEO European Digital Development Alliance & R&D Engineer ILVO Rima Farhat , Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium

, Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium Gaëlle Helsmoortel , CEO dgenious

, CEO dgenious Cindy Smits , Founder & Coordinator Digitale Wolven

, Founder & Coordinator Digitale Wolven Tine Vandenbreeden, CEO MobileXpense

Les lauréates seront désignées d'une part par les lecteurs/lectrices de Data News et d'autre part par un jury professionnel composé d'ex-gagnantes et de personnalités IT. Le vote public débute aujourd'hui le 14 décembre et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. La parole sera ensuite donnée au jury.

Vous trouverez toutes les informations sur www.shegoesict.be

