VMware a émis l'intention de racheter Octarine, une jeune pousse spécialisée dans la sécurisation des applications Kubernetes. L'éditeur de logiciels américain a tenu ces propos lors de sa conférence annuelle Connect consacrée à la cyber-sécurité.

La plate-forme de sécurité développée par Octarine pour les applications Kubernetes a pour mission d'aider les entreprises lors de la simplification de DevSecOps et de la sécurisation des environnements natifs 'cloud'. 'Avec l'acquisition prévue d'Octarine, nous pourrons étendre encore notre stratégie de sécurité aux environnements à containers et Kubernetes. Dans ce but, nous ajouterons la technologie Octarine au VMware Carbon Black Cloud', déclare à ce propos Patrick Morley, directeur de la Security Business Unit de VMware.

Lors de Connect, l'entreprise a aussi annoncé la création d'une Next-Gen SOC Alliance, conjointement avec Splunk, IBM Security, Google Cloud's Chronicle, Exabeam et Sumo Logic. Cette alliance devrait offrir aux équipes SOC de meilleures opportunités de prévention, détection et réaction.

