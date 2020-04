VMware annule ses conférences VMworld prévues cette année à San Francisco et Barcelone. VMworld devient de ce fait un événement numérique.

"Même si nous sommes désolés de ne pas pouvoir rencontrer personnellement notre communauté cette année, nous sommes néanmoins ravis de transformer VMworld en un événement numérique international", déclare Sanjay Poonen, Chief Operating Officer Customer Operations chez VMware.

VMware envisage toutefois d'organiser durant l'automne des rencontres physiques régionales à une échelle moindre.

En tant qu'événement numérique prévu au cours de la semaine du 28 septembre, VMworld 2020 Online permettra une participation à distance et une collaboration de partout dans le monde. A l'entendre, VMware déploiera tous les efforts possibles pour s'assurer que l'événement numérique soit le parfait pendant de l'expérience physique VMworld.

Dans cette forme nouvelle, les visiteurs pourront découvrir les nouvelles solutions de l'entreprise, mais aussi les aspects éducatifs et techniques et dialoguer avec des experts dans l'écosystème de VMware.

Ces prochaines semaines, VMware fournira plus de détails sur VMworld 2020 Online.

En collaboration avec Dutch IT-Channel

