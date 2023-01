Philippe Cammaert est le nouveau Country Leader pour la Belgique et le Luxembourg chez VMware. Il succède ainsi à Sophie Decock.

Cammaert amène avec lui plus de vingt années d'expérience dans le monde IT. Jusqu'il y a peu, il était actif chez Temenos où, en tant que directeur commercial, il se focalisait sur le SaaS (Software as a Service) pour le secteur bancaire. Avant cela, il assuma pendant neuf ans diverses fonctions de direction des ventes chez Oracle. Cammaert fut également pendant un certain temps Country Leader d'Oracle Luxembourg.

Sa première rencontre avec VMware remonte au début de sa carrière, lorsqu'il était actif comme accountmanager chez EMC. En outre, Cammaert a travaillé pour divers acteurs IT tels Isiwis Sarl et Hewlett Packard/Compaq. Dans cette dernière entreprise, il entama sa carrière professionnelle en 2000 après des études effectuées dans des institutions éducatives comme l'EPHEC, la Haute Ecole 'Francisco Ferrer' de la Ville de Bruxelles et la Sacred Heart University aux Etats-Unis.

Du 'cloud-first' au 'cloud-smart'

À propos de son nouveau rôle de Country Leader BeLux chez VMware, Cammaert déclare: 'Le secteur devra cette année relever quelques importants défis. C'est ainsi que le focus sur la durabilité ne fera qu'augmenter, alors que la réglementation européenne accordera la priorité à une diminution de notre consommation énergétique.' Pour les entreprises, une partie de la solution pourrait résider dans des centres de données fonctionnant sur des sources énergétiques renouvelables, selon Cammaert.

VMware s'attend en outre à ce que le 'cloud-first' passe de mode et que les entreprises optent pour une approche 'cloud-smart'. 'Le nuage est devenu si complexe que les dirigeants ne veulent plus y baser leur stratégie. Ils sont conscients qu'ils pourront nettement plus se distinguer en se concentrant sur la création d'applis distribuées. Il conviendra alors à leurs équipes d'infrastructure et d'architecture de déterminer l'approche 'multi-cloud' nécessaire à cette fin.'

Cammaert amène avec lui plus de vingt années d'expérience dans le monde IT. Jusqu'il y a peu, il était actif chez Temenos où, en tant que directeur commercial, il se focalisait sur le SaaS (Software as a Service) pour le secteur bancaire. Avant cela, il assuma pendant neuf ans diverses fonctions de direction des ventes chez Oracle. Cammaert fut également pendant un certain temps Country Leader d'Oracle Luxembourg.Sa première rencontre avec VMware remonte au début de sa carrière, lorsqu'il était actif comme accountmanager chez EMC. En outre, Cammaert a travaillé pour divers acteurs IT tels Isiwis Sarl et Hewlett Packard/Compaq. Dans cette dernière entreprise, il entama sa carrière professionnelle en 2000 après des études effectuées dans des institutions éducatives comme l'EPHEC, la Haute Ecole 'Francisco Ferrer' de la Ville de Bruxelles et la Sacred Heart University aux Etats-Unis.À propos de son nouveau rôle de Country Leader BeLux chez VMware, Cammaert déclare: 'Le secteur devra cette année relever quelques importants défis. C'est ainsi que le focus sur la durabilité ne fera qu'augmenter, alors que la réglementation européenne accordera la priorité à une diminution de notre consommation énergétique.' Pour les entreprises, une partie de la solution pourrait résider dans des centres de données fonctionnant sur des sources énergétiques renouvelables, selon Cammaert.VMware s'attend en outre à ce que le 'cloud-first' passe de mode et que les entreprises optent pour une approche 'cloud-smart'. 'Le nuage est devenu si complexe que les dirigeants ne veulent plus y baser leur stratégie. Ils sont conscients qu'ils pourront nettement plus se distinguer en se concentrant sur la création d'applis distribuées. Il conviendra alors à leurs équipes d'infrastructure et d'architecture de déterminer l'approche 'multi-cloud' nécessaire à cette fin.'