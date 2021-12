Veeam Software, un spécialiste en protection des données, a nommé Anand Eswaran aux fonctions de Chief Executive Officer et de membre du conseil d'administration de l'entreprise. De son côté, Bill Largent quitte son rôle de directeur pour se concentrer sur celui de président du conseil d'administration.

Eswaran débarque chez Veeam après avoir connu une période fructueuse chez RingCentral, où il était President & Chief Operating Officer (COO) en charge de la croissance de la clientèle. Dans les résultats financiers les plus récents de l'entreprise dirigée par Eswaran, elle enregistrait un Annual Recurring Revenue (ARR) d'1,6 milliard de dollars, en hausse de 39 pour cent sur une base annuelle.

Cotée ultérieurement en bourse

Avant d'arriver chez RingCentral, Eswaran assuma la responsabilité à l'échelle mondiale des activités Enterprise Commercial and Public Sector de Microsoft. Précédemment encore, il dirigea chez Microsoft la division Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care et Customer Success occupant pas moins de 24.000 professionnels dans le monde.

Au bout de quinze années, Bill Largent effectue un pas de côté chez Veeam. Sous sa direction, l'entreprise enregistra en 2021 une année record avec un ARR supérieur au milliard de dollars. Elle possède aujourd'hui plus de 400.000 clients. Selon Largent, son successeur possède 'la stature parfaite pour atteindre le prochain milliard de dollars. Disposer en interne de quelqu'un aussi expérimenté qu'Anand nous mènera dans une nouvelle phase à succès, au cours de laquelle nous continuerons de marcher de manière accélérée vers le nuage. De plus, Veeam aura la possibilité de devenir à l'avenir une entreprise cotée en bourse.'

Eswaran débarque chez Veeam après avoir connu une période fructueuse chez RingCentral, où il était President & Chief Operating Officer (COO) en charge de la croissance de la clientèle. Dans les résultats financiers les plus récents de l'entreprise dirigée par Eswaran, elle enregistrait un Annual Recurring Revenue (ARR) d'1,6 milliard de dollars, en hausse de 39 pour cent sur une base annuelle.Avant d'arriver chez RingCentral, Eswaran assuma la responsabilité à l'échelle mondiale des activités Enterprise Commercial and Public Sector de Microsoft. Précédemment encore, il dirigea chez Microsoft la division Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care et Customer Success occupant pas moins de 24.000 professionnels dans le monde.Au bout de quinze années, Bill Largent effectue un pas de côté chez Veeam. Sous sa direction, l'entreprise enregistra en 2021 une année record avec un ARR supérieur au milliard de dollars. Elle possède aujourd'hui plus de 400.000 clients. Selon Largent, son successeur possède 'la stature parfaite pour atteindre le prochain milliard de dollars. Disposer en interne de quelqu'un aussi expérimenté qu'Anand nous mènera dans une nouvelle phase à succès, au cours de laquelle nous continuerons de marcher de manière accélérée vers le nuage. De plus, Veeam aura la possibilité de devenir à l'avenir une entreprise cotée en bourse.'