L'entreprise de logiciels Zorabots, établie à Ostende, a conclu un contrat de plusieurs millions d'euros avec la société de robotique saoudienne QSS, a-t-elle fait savoir mardi.

QSS a développé un robot humanoïde qui fonctionne sur ZBOS, la plateforme logicielle développée par Zorabots. Le robot était l'une des pièces maîtresses du congrès technologique LEAP à Ryad. C'est durant ce congrès que Zorabots et QSS ont signé un accord de coopération et des discussions ont même été lancées sur une joint-venture potentielle.

D'après les termes du contrat, les Saoudiens prendraient 100.000 licences pour cinq ans. L'accord représente une valeur proche des 100 millions d'euros pour la société ostendaise, précise un de ses fondateurs, Fabrice Goffin. Une joint-venture devrait permettre aux deux partenaires d'attirer des talents supplémentaires partout dans le monde.

"Nous sortons de sept années de recherche et développement", a ajouté M. Goffin. Cela a abouti à une plateforme pour appareils connectés, compatible avec 2.000 marques. "C'est unique au monde", souligne l'entrepreneur.

Durant ces années de développement, Zorabots avait été appuyée financièrement par l'homme d'affaires actif dans l'immobilier, Bart Versluys. Une trentaine de travailleurs sont actifs aujourd'hui chez Zorabots à Ostende.

Fabrice Goffin espère que cette percée internationale va offrir une meilleure visibilité à l'entreprise en Flandre. "Une société technologique est trop souvent vue comme déficitaire. Ce n'est que lorsqu'une reconnaissance est obtenue à l'étranger qu'on se réveille en Flandre."

