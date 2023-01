La société belge Nobi a présenté jeudi, à l'occasion du salon de l'électronique CES de Las Vegas, une évolution de sa lampe servant à prévenir et détecter les chutes de personnes âgées. Grâce à l'intelligence artificielle et des capteurs, cette "lampe la plus intelligente au monde", qui est produite en Belgique, peut en effet désormais surveiller des fonctions vitales comme la respiration et la toux en continu.

Pour Roeland Pelgrims, le CEO de cette entreprise anversoise créée en 2018, "le tsunami du vieillissement rend l'+age tech+ indispensable". Aujourd'hui, un cinquième de la population européenne a plus de 65 ans et, d'ici 2040, ce sera le cas de plus d'une personne sur quatre, appuie-t-il. Or, selon lui, des solutions technologiques innovantes d'aide aux personnes âgées peuvent permettre aux seniors de profiter plus longtemps de leur chez-soi, en toute dignité et autonomie, mais aussi soutenir le personnel soignant dans les établissements de soins professionnels. Les chutes constituent, en outre, l'un des principaux obstacles au maintien des personnes âgées à domicile. Dans les maisons de repos, 70% des résidents tombent au moins une fois par an, d'après les statistiques avancées par Nobi. Les chutes constituent la cause première des lésions mortelles chez les seniors. De plus, la plupart du temps, ce n'est pas la chute proprement dite mais bien l'attente d'une aide qui détermine la gravité des blessures. En effet, une personne qui n'est pas aidée dans l'heure a 50% de probabilité de décéder dans les six mois qui suivent sa chute.

Pour Roeland Pelgrims, la simplicité et le design sont la clé pour l'adoption à grande échelle de l'age tech. "La plupart des solutions technologiques destinées aux seniors sont aujourd'hui avant tout fonctionnelles, et ça se voit. Elles sont moches, tristes et inutilement complexes." Nobi est déjà présent dans des maisons de repos en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Suède, en Finlande, en Norvège et en Hongrie. Mais aussi en dehors de l'Europe, en Inde ou en Australie. Et l'entreprise, qui emploie une quarantaine de personnes, dont 25 environ en Belgique, entend profiter du salon CES pour s'étendre encore à l'international, aux États-Unis cette fois.

Mais Nobi ne vise pas seulement le marché professionnel, c'est-à-dire les maisons de repos et les hôpitaux. La société anversoise entend aussi s'attaquer, durant l'année 2023, au marché des personnes privées, afin de convaincre des utilisateurs seniors d'avoir la lampe intelligente (dont le coût est de 1.299 euros) chez eux. Dès cette année, l'entreprise assemblera les lampes - y compris l'électronique - à Aartselaar, près d'Anvers, avait-elle annoncé à la fin de l'année dernière. L'entreprise renonce ainsi à son projet initial de lancer la production en Chine, le faire en Flandre étant au moins 18% moins cher, selon ses calculs. Cela sans compter les répercussions potentielles de la guerre économique actuelle entre le pays asiatique et les États-Unis, où veut donc s'implanter Nobi.

